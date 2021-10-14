Hayat eş anlamlısı nedir? Hayatın eş anlamlısı ne? Hayat kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Hayatın zıt anlamlısı var mı?
Dil Bilgisi alanında soru olarak karşımıza çıkabilecek konulardan birisi de eş-zıt anlamlısı konusudur. Özellikle çoktan seçmeli sorularda bazı kelimelerin eş anlamlıları sorulabiliyor. Bu yüzden popüler kelimelerin eş anlamlısını bilmek bizlere katkı sağlar. Bu kelimelerden birisi de 'Hayat' 'tır. Peki, Hayat eş anlamlısı nedir? Hayatın eş anlamlısı nedir? Hayat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Hayat zıt anlamlısı var mı? Hayat kelimesi eş anlamlısı ne demek, kaç tane var?
Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de Hayat kelimesidir. Hayatın eş anlamlısı nedir? Hayat kelimesinin eş anlamlısı var mı? Hayat ne demek? Hayat nedir? Hayat eş anlamlı karşılığı ne? Hayatın zıt anlamlısı var mı? Hayat zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...
Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.
Hayat kelimesinin eş anlamlıları : Yaşam, Ömür
Hayat kelimesinin eş anlamlısı "Yaşam" demektir. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa da Hayat-Yaşam eş anlamlı kelimelerdir. Aynı manaları taşımaktadır. TDK'ya göre hayatın eş anlamlısı "Yaşam" kelimesi olarak geçiyor. Yani genelde tek eş anlamlısı vardır diye biliniyor. Fakat "Ömür, Yaşantı, Can" vb. kelimeler de hayatın eş anlamlıları olarak geçmektedir.
Hayat kelimesinin zıt anlamlısı "Ölüm" demektir.
TDK'ya göre dilimize Arapça'dan geçen Hayat kelimesi 9 farklı anlama gelmektedir. Anlamları şu şekilde:
TDK Hayat kelimesi 1. anlamı : Canlı, sağ olma durumu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
TDK Hayat kelimesi 2. anlamı : Yaşam
TDK Hayat kelimesi 3. anlamı : Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı
TDK Hayat kelimesi 4. anlamı : Meslek
TDK Hayat kelimesi 5. anlamı : Geçim şartlarının bütünü
TDK Hayat kelimesi 6. anlamı : Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma
TDK Hayat kelimesi 7. anlamı : Yazgı
TDK Hayat kelimesi 8. anlamı : Yaşamayı sağlayan şartların bütünü
TDK Hayat kelimesi 9. anlamı : Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.