Hatay Usulü Yöresel Kahvaltı

HATAY (DailyMotion.com) - teve2 ekranlarında yayınlayan Rehber programının sunucusu Mert Savaş, Türkiye'nin gastronomi başkentlerinden biri olan Hatay'ı ziyaret etti. Eşsiz doğal güzellikleri ve yemeklerini görüntüleyen Mert Savaş, Hatay'ın meşhur yöresel kahvaltısı ile lezzet turuna başlıyor….

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