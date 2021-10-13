Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama - Haberler
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Haberler | Güncel
Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

HATAY'ın Altınözü ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 563 gram metamfetamin ele geçirildi.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde 563 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü'nden Antakya'ya otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarına uymayınca ekipler, aracın peşine düştü. Bu sırada otomobilden siyah bir poşet atıldı. Narlıca polis noktasında durdurulan otomobildeki A.R.M., T.Y. ve Suriye uyruklu A.W. gözaltına alındı. Atılan poşette yapılan kontrolde, 563 gram metamfetamin ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.R.M. ve T.Y. tutuklandı, A.W. ise serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Son Dakika Haberleri
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