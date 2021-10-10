Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı Hatay'da orman işletme müdürlüğü ait traktör devrildi.

HATAY (İHA) - Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı

HATAY - Hatay'da orman işletme müdürlüğü ait traktör devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi Yay yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işçiler ağaç kesimi yaptıktan sonra yolunda kaza yaptı. Abdil Ö. idaresinde traktör kontrolden çıkınca devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdil Ö. ve traktörde bulunan 2 işçiyi hastaneye kaldırdı.

Sürücü Abdil Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı

Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı

Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı

Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Uras - Son Dakika Haberleri
Kendisine satırla saldıran sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti

Kendisine satırla saldıran sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti

 Kahreden kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi öldü

Kahreden kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi öldü

 Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Vladimir Putin
Magazin Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mimar Sinan Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hatay'da traktör devrildi: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 22:38:22. #1.11#