Hatay'da geçici barınma merkezinde kalan Suriyelilere "Mobil Tiyatro" etkinliği düzenlendi

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyelilere, Mobil Tiyatro etkinliği düzenlendi.

Dünya Bankası desteği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe kampta kalan Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik sonunda çocuklara kitap ve eğitim seti de dağıtılırken, tiyatronun diğer illerde bulunan geçici barınma merkezlerinde de sahne alacağı belirtildi.