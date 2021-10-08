Hatay'da Eğitim-Bir-Sen şubeleri istişare toplantısı - Haberler
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Hatay'da Eğitim-Bir-Sen şubeleri istişare toplantısı

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Yerel

Hatay'da Eğitim-Bir-Sen şubeleri istişare toplantısı Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Hatay 1 ve 2 no'lu Eğitim-Bir-Sen şubelerinin istişare toplantısına katıldı.

HATAY (İHA) - Hatay'da Eğitim-Bir-Sen şubeleri istişare toplantısı

HATAY - Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Hatay 1 ve 2 no'lu Eğitim-Bir-Sen şubelerinin istişare toplantısına katıldı.

Hatay 1 ve 2 no'lu Eğitim-Bir-Sen şubelerinin istişare toplantısında konuşan Kolukısa, "Biz hem eğitimciyiz, hem sendikacıyız, hem gönül dostuyuz, hem de yol arkadaşıyız. Onun için sorunların arttığı yerde sorumluluklarının da ağırlaştığı kesin bir gerçektir. Sorunların attığı dünyaya şöyle bir baktığımızda çok rahat bir şekilde görebiliriz. Bugün dünyaya şöyle kabaca bir şekilde bakarsak ticaret yolları bulunan yerlerde ya açık bir savaşın ya da gizli bir işgalin olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Türkiye'de son yıllarda yaşadığı tüm badireleri de bence bu noktadan görebiliriz. Bugün Orta Doğu'da neredeyse bir devlet kalmadı, hepsini yıktılar. Milleti onurundan, itibarından ettiler" diye konuştu.

"Tarihimizin, kültürümüzün, inancımızın başkenti mesafesindeki büyük birikimleri enkaza dönüştürdüler" diyen Kolukısa, "İşte birisi burada yanı başımızda. İslam dünyasını toza büzüştürerek, tarumar ederek birliği ve beraberliği yok ederek, mal varlıklarını kendi zimmetlerine geçirerek büyük bir kan gölüne çevrilmiş topraklara çevirdiler. Bu yangın bizim yangınımız, bu sorumluluk bizim sorumluluğumuz. Bunu ancak eğitim eliyle düzeltebiliriz. Bunu ancak insanı düzelterek düzeltebiliriz. Bunu ancak muhafızlara karşı güçlenerek düşmanlarımıza karşı onların hak ettiği mukaveleyi göstererek düzeltebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Antakya'da bir otelde düzenlenen programa Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ile çok sayıda eğitimci katıldı.

Hatay'da Eğitim-Bir-Sen şubeleri istişare toplantısı

Hatay'da Eğitim-Bir-Sen şubeleri istişare toplantısı

Hatay'da Eğitim-Bir-Sen şubeleri istişare toplantısı

Hatay'da Eğitim-Bir-Sen şubeleri istişare toplantısı
İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hatay'da Eğitim-Bir-Sen şubeleri istişare toplantısı - Haberler
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