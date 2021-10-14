Hatay'da 5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 23 Ekim'de başlayacak - Haberler
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Hatay'da 5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 23 Ekim'de başlayacak

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da 5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 23 Ekim'de başlayacak

Hatay'da bu yıl 5'incisi düzenlenecek Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin, 23 Ekim'de başlayacağı duyuruldu.

HATAY (AA) - Hatay'da bu yıl 5'incisi düzenlenecek Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin, 23 Ekim'de başlayacağı duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenecek festivalde sezonun ilk zeytin hasadı yapılacak ve çeşitli etkinlikler ile yarışmalar düzenlenecek.

Düzenlenecek yarışmalara ek olarak söyleşi, aba güreşi ve konserlerin yapılacağı festivale, Türk yemek uzmanı yazar Sahrap Soysal, Şarkıcı Mustafa Ceceli, Ankaralı Yasemin, Gökhan Güney, Hakkı Bulut ve şefler katılacak.

Altınözü Milli İrade Parkı'nda düzenlenecek festival, 24 Ekim'de aba güreşinin ardından konserlerle son bulacak.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hatay'da 5. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 23 Ekim'de başlayacak - Haberler
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