Hastalıkların peşini bırakmadığı Gaziantepli Doğan'ın tek isteği akülü araç - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hastalıkların peşini bırakmadığı Gaziantepli Doğan'ın tek isteği akülü araç

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Hastalıkların peşini bırakmadığı Gaziantepli Doğan'ın tek isteği akülü araç

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve rahatsızlıklarından dolayı iki ayağı kesilen 62 yaşındaki Orhan Gazi Doğan, ihtiyaçlarını karşılamak için akülü araç talep ediyor.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve rahatsızlıklarından dolayı iki ayağı kesilen 62 yaşındaki Orhan Gazi Doğan, ihtiyaçlarını karşılamak için akülü araç talep ediyor.

Dervişpaşa Mahallesi'nde eşiyle yaşayan ve belirli aralıklarla geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı sıkıntılı dönemler geçiren 4 çocuk babası Doğan'ın 2017'de sol ve 2019'da ise sağ bacağı kesildi.

KOAH ve şeker hastalıklarıyla mücadele eden Doğan, rahatça dolaşmak ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yetkili ve hayırseverlerden akülü araç isteğinin yerine getirilmesini arzuluyor.

Doğan, yaptığı açıklamada, uzun yıllar çalıştığı tuğla fabrikasında emek olduğunu söyledi.

Geçmişte 7 kez ameliyat olduğunu ve yoğun bakımda kaldığını ifade eden Doğan, "İki yıldır dışarı çıkamıyorum. Daha önce temin edilen tekerlekli sandalye parçalandı. Dolayısıyla evden dışarı çıkamıyorum. Başkasının yardımı olmadan tuvalete çıkamıyorum. Akülü araç arzum var. Eğer olursa dışarı çıkıp gezmek istiyorum." dedi.

Doğan'ın oğlu Ferhat Doğan ise babalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını ancak maddi imkanlarının yetersiz olduğunu aktardı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

 Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim! Trafik durma noktasına geldi

Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim! Trafik durma noktasına geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Düm Tek Tek Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Töre Güven Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hastalıkların peşini bırakmadığı Gaziantepli Doğan'ın tek isteği akülü araç - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:14:46. #1.11#