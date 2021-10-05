BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (Haberler.com) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, başta Büyükçekmece'de yaşayan vatandaşlar olmak üzere, birçok insan tarafından Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün nereli ve kaç yaşındadır? Hasan Akgün hayatı ve biyografisi! soruları ile merak edilmektedir. Peki, Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün nereli ve kaç yaşındadır? Hasan Akgün hayatı ve biyografisi! Ayrıntılar haberimizde...

HASAN AKGÜN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDADIR?

1955 yılında Trabzon'da doğdu.

Eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. 1974 yılında üniversite eğitimiyle birlikte Sefaköy Belediyesi'nde belediyecilik hayatına başladı.1977-1981 yılları arasında Sefaköy Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.1981 yılında kuruculuğunda bulunduğu İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti.1984 yılında Küçükçekmece Belediye Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bakırköy Belediyesi'nin kuruluşunda ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev aldı.

1986 yılında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığına atandı. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün " Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" konulu eğitim programına katılarak geniş çapta araştırma ve incelemeler yaptı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde "Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Almanya, Hollanda, Danimarka ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi.Büyükçekmece'nin tarihi sorunu olan ve 40 yıl çözülemeyen altyapı sorunun 20 ay gibi kısa bir sürede tamamladı.

1996 yılında, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde "Şehircilik ve Kıyı Bölgeleri Yönetimi" konulu doktora tezini tamamlayarak "Doktor" ünvanı aldı.Türkiye'nin ilk ve tek TV kulesi ile en büyük kapalı fuar- kongre merkezi olan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ni bölgemize kazandırdı.1999 yılında 2. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi. Alt yapı ve eğitim konularında büyük atılımlar yaparak, büyük projelere imza attı.2004 yılında 3. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi. Bu dönemde Büyükçekmeceyi tamamiyle modern ve cağdaş bir dünya kenti haline getirdi.

2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı yasa gereği Büyükçekmece, Mimarsinan, Kumburgaz, Tepecik, Muratbey, Celaliye-Kamiloba belediyeleri ile Gürpınar Pınartepe mahallesinin birleşmesinden oluşan yeni Büyükçekmece ilçesine 2009 yılında 4. kez Belediye Başkanı seçildi.Dr. Hasan Akgün 14 Aralık 2002- 19 Haziran 2004 tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi yaptı. Halen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Belediyeler Birliği Encümen üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Dr. Hasan Akgün'ün;

-"Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi"

-"Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece"

-"Atatürk ve Cumhuriyet" adlı yayınlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

Hasan Akgün, evli ve 4 çocuk sahibidir.

HASAN AKGÜN'ÜN YAYIMLANAN KİTAPLARI NELERDİR?

Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi( 1992)

Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece (1996) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Atatürk ve Cumhuriyet (1998)

Türkiye'de Yerel Yönetimler: Tarihi ve Bugünü(Modernleşmeden Küreselleşmeye)(2013)

Türkiye'de ve Avrupa'da Yerel Yönetimler (2017)

Sandık Oyunları 2019 Yerel Seçimleri'nde Büyükçekmece'de Neler Oldu? (2021)

Ayrıca, Lozan Barış Antlaşması ile ilgili bütün ayrıntıları ve gerçekleri ortaya koyan üç ciltlik "Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar ve Belgeler" başlıklı kitabı ülkemize kazandırmıştır.(2013)

HASAN AKGÜN'ÜN ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR NELERDİR?

Türkiye'nin önemli sosyal kuruluşlardan biri olan ve 1882'de kurulmuş bulunanBüyükKulübün üyesidir.

2001 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Delegasyonu üyesidir.

1945 yılında kurulan Türk Belediyecilik Derneği'nin 2002 yılında Türkiye Belediyeler Birliğine dönüştürülmesinde kurucu üye olarak görev yapan AKGÜN Türkiye Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesidir.

1975'de kurulan ve Türkiye'nin ilk Belediye Birliği olan Marmara Belediyeler Birliği'nin kuruluşunda bulundu. 2002-2004 yılları arasında Marmara Belediyeler Birliği'nin Başkanlığını yapan AKGÜN'ün BirliğinEncümen Üyeliği görevi halen devam etmektedir.

Süper Lig'de oynayan, FIBA Avrupa kupasına yükselmiş olan Büyükçekmece Basketbol Takımı'nın başkanıdır.

Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

Kulübü kongre üyesidir. Avrupa'nın ünlü takımlarından Alman Schalke04'un ilk Türk kongre üyesidir.

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