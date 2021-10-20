Hamileyken saç boyanır mı? Hamilelikte saç boyatmak zararlı mı?

Hamileyken saç boyanır mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre gebelikte veya emziren annlerde yapılan saç boyalarının bebek üzerinde herhangi bir doğumsal sakatlık yaptığına dair somut bir delil bulunmamaktadır. Fakat tedbirli davranmak için hamile bayanlar doğum sonrasına kadar saçlarınızı boyatmayabilirsiniz.

HAMİLEYKEN SAÇ BOYANIR MI?

Gebeliğin ilk üç ayı bebeğin organlarının oluşmaya dönemdir. Bu nedenle özellikle ilk üç ayda saç boyaları ve diğer kimyasal maddelerden kaçınılmalıdır. Saç boyası, mutlaka iyi havalandırılan bir ortamda yapılmalıdır çünkü boyanın ağır kokuları vücudu rahatsız etmemeli. Gebe, boyayı kendi uyguluyorsa mutlaka eldiven kullanmalıdır. Boya saç diplerinde yoğunlaşmamalı.

Gebelikte yaşanan mide bulantıları, mide yanması ve kramplar olması gereken hamilelik evreleridir. Tüm bu yaşanan sorunların geçici olduğunu unutmamalı ve kendimizi daha iyi hissetmek için bakımınıza özen göstermeliyiz. Bilirsiniz ki kadınlar bakımlı olduklarında kendilerini çok daha iyi hissederler. Mutlu bir hamilelik bebeğinize gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Hamileyken saç boyama konusunda anne adayları endişe duyabilirler. Bu dönem hayatındaki her şeye dikkat ettikleri gibi saç boyama konusunda da bilinçli olmaları gerekir. Hamilelikte bebek annenin yaşadığı her durumdan etkilenmektedir. Bazı saç boyaları ağır kimyasallar içerdiğinden anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Anne adayları saç boyatırken acıcı işlemleri uygulatmak yerine daha sade ve doğal boyalarla saçlarında değişikliğe kavuşabilirler.

Gebelikte saç boyatmak isteyenlere öneriler

İllaki boyatacaksanız. Gebeliğin 4. ayından sonra boyatın.

Boyama işleminin yapıldığı ortamın havadar olmasına dikkat edin

Doğal kimyasal madde içermeyen bitkisel boyaları tercih edin.

Saç boyama işleminden sonra saç diplerinizi iyice durulayın

Boyama işlemini kendiniz yapıyorsanız elinize eldiven giyin.

Boyayı kaş ve kirpikleriniz için kullanmaktan kaçının.

İçeriğinde amonyak olan boyaları tercih etmeyin.

Eğer saç renginizi değiştirmeyi seviyorsanız kına kullanabilirsiniz.

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