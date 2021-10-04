Halkın ayağına kadar gidip ücretsiz konser veriyorlar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halkın ayağına kadar gidip ücretsiz konser veriyorlar

İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Kültür Sanat

Halkın ayağına kadar gidip ücretsiz konser veriyorlar Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Küçükköy Halk Müziği Derneği'nin üyeleri, halkın ayağına gidip konser veriyor.

BALIKESİR (İHA) - Halkın ayağına kadar gidip ücretsiz konser veriyorlar

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Küçükköy Halk Müziği Derneği'nin üyeleri, halkın ayağına gidip konser veriyor.

Çoğu emekli vatandaşların bir araya gelerek kurdukları dernek bünyesindeki koro, Ayvalık'tan başlattıkları konserler serisini Burhaniye, Gömeç, Havran ilçelerinin ardından İzmir'in Bergama, Dikili ve Çandarlı ilçelerinde de sürdürmeyi planlıyor. Gittikleri ilçelerin meydanlarında konserler veren koro üyeleri büyük ilgi görüyor. Dernek Başkanı Nezihe Baltacı yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Körfez ilçelerine yönelik gerçekleştirdikleri konserlere ilginin yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün Balıkesir'in Gömeç ilçesindeyiz. Biz müziği halkın ayağına kadar indirmeyi hedefliyoruz. Salonlarda düzenlenen konserlere gelemeyen ya da katılamayanların bizzat biz ayağına giderek konserler veriyoruz" dedi.

Müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatan Başkan Baltacı, "Bizler stresimizi oluşturduğumu bu koroda yaptığımız çalışmalarla atıyoruz. Tüm sıkıntı ve sorunlarımızı unutuyoruz. Bu yüzden de herkese müzikle uğraşmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

Konserlerin devamı gelecek

Ayvalık-Küçükköy Halk Müzik Derneği Korosu'nun Şefi Selami Seler de, "Biz salonlarda konser vermek yerine halkın ayağına giderek repertuarımıza kattığımız Türk Sanat Müziği de dahil yurdumuzun dört bir yanından derlediğimiz türkülerimizi seslendiriyoruz. Bundan sonra da İzmir, Dikili, Bergama 'da da bu tür konserlerimizi vereceğiz. Bu konserlerimizin devamı da gelecek. Bizler müziği severek icra ediyoruz. Bu çalışmalarımızı da halkımızla ücretsiz olarak paylaşıyoruz. Bizlere destek veren gittiğimiz ilçelerdeki kaymakam ve belediye başkanları ile katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunarız" dedi.

Halkın ayağına kadar gidip ücretsiz konser veriyorlar

Halkın ayağına kadar gidip ücretsiz konser veriyorlar

Halkın ayağına kadar gidip ücretsiz konser veriyorlar

Halkın ayağına kadar gidip ücretsiz konser veriyorlar
İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Engin Altay Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Didem Arslan Yılmaz
Spor Serdar Aziz Güven Yalçın Burak Yılmaz Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Halkın ayağına kadar gidip ücretsiz konser veriyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:44:37. #1.17#