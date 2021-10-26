Hal Ekleri nelerdir? İsmin hal ekleri nelerdir? Hal ekleri cümle içerisinde örnekler ve konu anlatımı! Kaç tane hal eki var?

Cümle içerisinde yüklenecek anlamları belirleyen ekler hal ekleri olarak adlandırılır. Toplamda 5 tane hal eki vardır. İsmin hal ekleri çekim ekleri sınıfına girmektedir. Peki, hal ekleri nelerdir? İsmin hal ekleri hangileridir?

HAL EKLERİ NELERDİR?

Hal ekleri, isimlerin cümle içerisinde yüklendikleri görev ve anlamlarını belirleyen eklere verilen addır. Toplamda 5 tane ismin hal eki vardır. İsmin hal ekleri, yalın hali, belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali, ayrılma halidir. Şimdi kısaca hal eklerini inceleyelim ve örnek kelime, cümle paylaşımı yapalım.

Hal Ekleri:

- Yalın hali

- Belirtme hali

- Yönelme hali

- Bulunma hali

- Ayrılma hali

1-) YALIN HALİ

Adın durum eki almamış halidir. Fakat ismin sadece hal eklerini almamış halidir, diğer çekim eklerini alabilir. İsim yalın durumdayken özne, nesne, zarf tümleci ve yüklem olurlar.

Örnek:

- Kitap

- Evler

- Akşamın

- Masa

- Okullar

- Kedim

2-) BELİRTME HALİ (YÜKLEME HALİ)

İsim -i,-ı,-u,-ü eklerinden birisini alır. Adı doğrudan doğruya eyleme bağlar. Cümlede yalnızca belirtili nesne olur. "Neyi, kimi?" sorularına cevap verir.

Örnek:

- Ali sütü içti.

- Ömer kediyi sevdi.

Uyarı:

Kitabı güzel. ("kitabı" hal eki almamıştır. "kimin?" sorusuna cevap verir. 3. Tekil şahıs iyelik eki almıştır.)

Yazı yazdım.( "yazı" hal eki almamıştır. Fiilden isim yapım eki almıştır.)

3-) YÖNELME HALİ (YAKLAŞMA HALİ)

İsim -e,-a eklerinden birisini alır. Eylemin kendisine yönelik olduğunu anlatır. Cümlede dolaylı tümleç olur. "kime, neye, nereye?" sorularına cevap verir.

Örnek:

- Duvara yazı yazma. (nereye, duvara)

- Defteri masaya bıraktı. (nereye, masaya)

4-) BULUNMA HALİ (KALMA HALİ)

İsim -de,-da,-te,-ta eklerinden birisini alır. Kalma, bulunma durumunu ifade eder. Cümlede dolaylı tümleç olur. ("kimde, neyde, nerede?" sorularına cevap verir.

Örnek:

- Evde bekledim. (nerede, evde)

- Sonbaharda havalar soğur. (ne zaman)

- Kafeste kuş var. (fıstıkçışahap)

5-) AYRILMA HALİ (ÇIKMA, UZAKLAŞMA HALİ)

İsim -den,-dan,-ten,-tan eklerinden birisini alır. Cümlede dolaylı tümleç olur. "kimden, neyden, nereden?" sorularına cevap verir.

Örnek:

Evden çıktım. (nereden, evden)

Parktan köpek sesleri geliyor. (parktan) (fıstıkçışahap)

HAL EKLERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

- Abim geçen hafta bana kitap hediye etti. (Burada kitap sözcüğü yalın halde bulunmaktadır.)

- Bu fikrini ona söylemeliyiz. (Burada fikrini kelimesi -i eki almıştır, yani belirtme hali olarak kullanılmıştır.)

- Eve çok geç geldim, kusura bakmayınız. (Burada eve kelimesi -e eki almıştır, yani yönelme eki almıştır.)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet