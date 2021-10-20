Hakkari'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

İl Müftü Vekili Mehmet Ali Yiğit, yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygemberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlendiğini söyledi.

Yiğit, vefanın her hak sahibine hakkını vermek, şükrederek nimetin kadrini bilmek ve insanın Rabbine, Peygamberine, ailesine ve çevresine değer vermesi olduğunu belirtti.

İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Yaşar'ın sunum yaptığı programda, mevlid okundu, ilahiler seslendirildi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.