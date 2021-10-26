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Hakkari'de 480 bağ ot yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hakkari'de 480 bağ ot yandı

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde çıkan yangında 480 bağ ot yandı.

ÇUKURCA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Taşbaşı köyünde çıkan yangında 480 bağ ot yandı.

Alınan bilgilere göre olay, Hakkari- Çukurca karayolu üzerindeki Taşbaşı köyünde meydana geldi. Celal Duman'a ait ot yığını, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ilk belirlemelere göre 480 bağ ot yanarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Hakkari'de 480 bağ ot yandı

Hakkari'de 480 bağ ot yandı

Hakkari'de 480 bağ ot yandı

Hakkari'de 480 bağ ot yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yanan eşyaları arasında sakladığı ziynet eşyalarını aradı

Yanan eşyaları arasında sakladığı ziynet eşyalarını aradı
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