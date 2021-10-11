Hakan Aygün kimdir? Hakan Aygün kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Hakan Aygün hayatı ve biyografisi!

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HAKAN AYGÜN KİMDİR?

Hakan Aygün 29 Ekim 1962, Giresun'da doğan Türk gazeteci, sunucu ve köşe yazarı.

Hakan Aygün 29 Ekim 1962'de Giresun'da doğdu. Mesleğe 1986 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı. 1991'de Aktüel Dergisi'ne geçti. Daha sonra Milliyet Gazetesi'ne geçti. Daha sonra HBB'ye geçti. Daha sonra Show TV'ye geçti. 1996 yılında Star TV'de Gece Hattı Programı'nı 1998 yılı Nisan ayına kadar sürdürdü. 1999 yılında ATV'de Ali Kırca ekibinde Kahvaltı Haberler i'ni bir yıl kadar sundu. Daha sonra Takvim Gazetesi'nde köşe yazarlığına başlayan Aygün, Ufuk Güldemir ve Serfiraz Ergün ile birlikte Haber turk.com adlı güncel haber sitesinin kurucuları arasında yer aldı. 2000 yılında Kanal 6'da Ana Haber Bülteni'ni sundu. 2001 yılında Haber türk'te "Basın Kulübü" adlı programı başlattı. 2003 yılında Yarın Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2004 yılından 2007 yılı Ağustos ayı ortalarına kadar Flash TV'de Ana Haber Bülteni sunuculuğu ve haber koordinatörlüğü görevinde bulund. Bir süre Evet Gazetesi'nde köşe yazısı yazan Aygün, gazetenin 2006 Kasım ayında kapanmasıyla Bugün Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaya başladı. 2009 Ekim ayında yeniden Flash TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayan Aygün, 2010 yılı Mayıs ayında görevinden alındı. Bugün TV'de "Yuvarlak Masa" adlı programı hazırlayıp sundu. 2013 yılı başlarında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni oldu.

14 Haziran 2021 tarihinde Flash TV Genel Yayın Yönetmenliğine getirilmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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