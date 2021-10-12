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Hafif ticari araçtaki 1,5 milyon liralık 15 kilo eroini 'Athena' buldu

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Hafif ticari araçtaki 1,5 milyon liralık 15 kilo eroini 'Athena' buldu

Sivas yolunda kontrol yapan polis ekipleri, hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Athena' ile gerçekleştirdiği aramada, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 15 kilo eroin ele geçirdi.

Sivas yolunda kontrol yapan polis ekipleri, hafif ticari araçta narkotik köpeği ' Athena' ile gerçekleştirdiği aramada, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 15 kilo eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'dan İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine Kayseri- Sivas kara yolunda takibe alınan hafif ticari araç, polis kontrol noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Athena' ile araçta yapılan aramada; yan döşemelere gizlenen, piyasa değeri 1,5 milyon lira 15 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddiasıyla ismi açıklanmayan 66 yaşındaki şüpheli ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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