Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu

Kaza, öğlen saatlerinde Hadımköy Çatalca yolunda meydana geldi. İki otomobil sürücüsü birbirleriyle yarışarak, yolda süratli bir şekilde ilerledi. Yarış sırasında otomobillilerden biri önündeki bir başka otomobile çarptı. Çarpışan iki otomobil de hasar görürken, iki sürücü de şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA