Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Sonu Sınav Planlamaları (Emniyet Mensubu PAEM 1 ve 2. Dönem Mezunları)
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı PAEM 1. ve 2. Dönem (Emniyet Mensubu) Mezunlarına 25-26 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sınavlara ait bilgiler yayınlanmıştır.
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı PAEM 1. ve 2. Dönem (Emniyet Mensubu) Mezunlarına 25-26 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sınavlara ait bilgiler yayınlanmıştır.
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