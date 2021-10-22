Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Sonu Sınav Planlamaları (Emniyet Mensubu PAEM 1 ve 2. Dönem Mezunları) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Sonu Sınav Planlamaları (Emniyet Mensubu PAEM 1 ve 2. Dönem Mezunları)

Habermetre - Haberler | Toplum
Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Sonu Sınav Planlamaları (Emniyet Mensubu PAEM 1 ve 2. Dönem Mezunları)

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı PAEM 1. ve 2. Dönem (Emniyet Mensubu) Mezunlarına 25-26 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sınavlara ait bilgiler yayınlanmıştır.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı PAEM 1. ve 2. Dönem (Emniyet Mensubu) Mezunlarına 25-26 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sınavlara ait bilgiler yayınlanmıştır.

Bilgileri öğrenmek için tıklayınız.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title