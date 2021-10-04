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Gürcistan'da tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisi

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan'da tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisi

Gürcistan'da, 1 Ekim'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin tutulduğu Rustavi kentindeki hapishanenin önünde kendisine destek gösterisi düzenlendi.

Gürcistan'da, 1 Ekim'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin tutulduğu Rustavi kentindeki hapishanenin önünde kendisine destek gösterisi düzenlendi.

Saakaşvili'nin kurucusu olduğu ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketi Partisi tarafından organize edilen gösteriye, ülkenin farklı bölgelerinden katılımlar oldu.

Hapishanenin önünde kurulan sahnede konuşma yapan Parti Başkanı Nika Melia, Saakaşvili'nin, 2 Ekim'de yapılan yerel seçimlerde, halkı desteklemek için ülkeye geldiğini ifade etti.

Seçim sonuçlarına göre başta başkent Tiflis olmak üzere ülkenin birçok büyük şehrinde, iktidarın ilk turda kazanamadığını, hatta muhalefetin belediye başkanı adayların bazı şehirlerde iktidar partisinin adaylarından daha çok oy aldıklarını belirten Melia, bu nedenle 30 Ekim'de çoğu şehirde seçimlerin ikinci turlarının yapılacağını söyledi.

Saakaşvili'nin serbest bırakılmasını talep ettiklerini aktaran Melia, 30 Ekim'deki seçimlerde muhalefetin adayların kazanması durumunda Saakaşvili'ye ciddi destek verebileceklerini vurguladı.

Birleşik Ulusal Hareketinden milletvekili Khatia Dekanoidze ise gösteriye gelmeden önce Saakaşvili'yi hapishanede ziyaret ettiğini ve onun yerel seçimlerde muhalefetin aldığı oylardan memnun kaldığını belirttiğini anlattı.

Saakaşvili'nin halka bir mektupla mesaj gönderdiğini aktaran Dekanoidze, söz konusu mektubu burada okuyarak, eski cumhurbaşkanının, "Kardeşlerim teşekkür ederim, sesinizi duyuyorum ve bu mücadele etme istediğimi 10 kat artırıyor. Zafer için mücadele ediyoruz." dediğini aktardı.

Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine, 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı.

Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu. 26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden vatandaşlık vermişti.

Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gürcistan'da tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterisi - Haberler
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