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Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi Servis minibüsü yerinden kaldırıldı, tramvay seferleri devam etti Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş servis minibüsü tramvay yoluna devrildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Servis minibüsü yerinden kaldırıldı, tramvay seferleri devam etti

İSTANBUL - Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş servis minibüsü tramvay yoluna devrildi. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş Tramvay hattında seferler bir süre gerçekleştirilemedi. Seferler, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza; saat 06.00'da Güngören Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Engin Arslan idaresindeki 34 LGB 776 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna devrildi.

Tramvay yolu kapandı

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, servis minibüsünü çekici ile devrildiği yerden kaldırdı. Kaza nedeniyle Bağcılar - Beşiktaş Tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi. Seferler, Beşiktaş - Güngören istasyonları arasında gerçekleştirildi.

Seferler bir süre gerçekleştirilemedi

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Akıncı istasyonundan Bağcılar istikametine gerçekleştirilemedi. Ekipler, tramvayı kullanmak isteyen vatandaşları Güngören istasyonuna yönlendirdi. Servis minibüsünün yoldan kaldırılmasının ardından tramvay seferler normale döndü.

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi
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