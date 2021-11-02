Güneş tutulması ne zaman? Kasım 2021 güneş tutulması hangi gün, saat kaçta?
2021 yılında Ay'ın iki tutulma, Güneş'in iki tutulma ve Merkür'ün bir transit geçişine şahit olacağız. Tutulmaların bazıları Türkiye'den de izlenebilecek. Güneş tutulması ne zaman? Kasım 2021 güneş tutulması hangi gün, saat kaçta? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güneş tutulması gibi doğa olaylarını merakla bekleyen tutkunlar, araştırmalarına devam ediyor. Peki, güneş tutulması ne zaman izlenebilecek? Bir sonraki tutulma ne zaman? İşte merakla araştırılan güneş tutulması tarihi...
Güneş tutulması ne zaman? Kasım 2021 güneş tutulması hangi gün, saat kaçta? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bir sonraki tutulma ne zaman? Güneş tutulmaları, ay tutulmaları ve geçişler dahil olmak üzere yaklaşan tutulmaların tarihlerini ve saatlerini sizler için derledik.
2021 yılında son Güneş tutulması, 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir şekilde gerçekleşecek. Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği Ay tutulması ise 19 Kasım 2021 tarihinde gözlemlenebilecek.
19 Kasım 2021: Parçalı Ay Tutulması. Bu tutulma Kuzey Amerika ve Hawaii'den görülebilir. Ay, 19 Kasım'da 1:00 AM EST'de (10:00 PM PST, 18 Kasım) yarı gölgeye ve 19 Kasım'da 02:18 AM EST'de (23:18 PM EST, 18 Kasım) tam gölgeye girecek. Umbradan 19 Kasım'da 05:47 AM EST (02:47 PM PST) ve penumbra'dan 07:06 AM EST (4:06 AM PST) saatinde ayrılacak.
4 Aralık 2021: Tam Güneş Tutulması. Bu tutulma Kuzey Amerika'dan görülmüyor. (Afrika'nın güney ucu olan Falkland Adaları, Antarktika ve en güneydoğu Avustralya'dan görülebilir.)
30 Nisan 2022: Parçalı Güneş Tutulması. Bu tutulma Kuzey Amerika'dan görülmüyor. (Kısmi güneş tutulması, güneydoğu Pasifik Okyanusu, Antarktika Yarımadası ve Güney Güney Amerika'dan görülebilir.)
15 Mayıs 2022: Tam Ay Tutulması. Bu tutulma, kuzeybatı bölgeleri hariç, Kuzey Amerika'dan görülebilir. Ay, 15 Mayıs'ta 21:31 EDT'de (6:31 PM PDT) yarı gölgeye girecek ve 16 Mayıs'ta 02:52 EDT'de (15 Mayıs'ta 23:52 PM PDT) ayrılacak.