Güneş tutulması ne zaman? Kasım 2021 güneş tutulması hangi gün, saat kaçta? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bir sonraki tutulma ne zaman? Güneş tutulmaları, ay tutulmaları ve geçişler dahil olmak üzere yaklaşan tutulmaların tarihlerini ve saatlerini sizler için derledik.

2021 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2021 yılında son Güneş tutulması, 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir şekilde gerçekleşecek. Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği Ay tutulması ise 19 Kasım 2021 tarihinde gözlemlenebilecek.

2021 İÇİN TUTULMA TARİHLERİ

19 Kasım 2021: Parçalı Ay Tutulması. Bu tutulma Kuzey Amerika ve Hawaii'den görülebilir. Ay, 19 Kasım'da 1:00 AM EST'de (10:00 PM PST, 18 Kasım) yarı gölgeye ve 19 Kasım'da 02:18 AM EST'de (23:18 PM EST, 18 Kasım) tam gölgeye girecek. Umbradan 19 Kasım'da 05:47 AM EST (02:47 PM PST) ve penumbra'dan 07:06 AM EST (4:06 AM PST) saatinde ayrılacak.

4 Aralık 2021: Tam Güneş Tutulması. Bu tutulma Kuzey Amerika'dan görülmüyor. (Afrika'nın güney ucu olan Falkland Adaları, Antarktika ve en güneydoğu Avustralya'dan görülebilir.)

2022 TUTULMA TARİHLERİ

30 Nisan 2022: Parçalı Güneş Tutulması. Bu tutulma Kuzey Amerika'dan görülmüyor. (Kısmi güneş tutulması, güneydoğu Pasifik Okyanusu, Antarktika Yarımadası ve Güney Güney Amerika'dan görülebilir.)

15 Mayıs 2022: Tam Ay Tutulması. Bu tutulma, kuzeybatı bölgeleri hariç, Kuzey Amerika'dan görülebilir. Ay, 15 Mayıs'ta 21:31 EDT'de (6:31 PM PDT) yarı gölgeye girecek ve 16 Mayıs'ta 02:52 EDT'de (15 Mayıs'ta 23:52 PM PDT) ayrılacak.

