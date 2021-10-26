Gülşehir'de "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülşehir'de "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi

AA / Dilaver Can - Haberler | Güncel
Gülşehir'de

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu program yapıldı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu program yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından okulun konferans salonunda, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, okul müdürü İdris Gürdal'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Programa davet edilen 2014 Dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincisi hafız Mustafa Kızılcaoğlu Kur'an-ı Kerim okudu, kaside seslendirdi.

Etkinliğin sonunda Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat tarafından Kızılcaoğlu'na yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye etti.

Gülşehir'de Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

AA / Dilaver Can - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title