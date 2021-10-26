Gülşehir'de "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi
AA / Dilaver Can - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu program yapıldı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu program yapıldı.
15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından okulun konferans salonunda, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, okul müdürü İdris Gürdal'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Programa davet edilen 2014 Dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincisi hafız Mustafa Kızılcaoğlu Kur'an-ı Kerim okudu, kaside seslendirdi.
Etkinliğin sonunda Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat tarafından Kızılcaoğlu'na yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye etti.
AA / Dilaver Can - Son Dakika Haberleri
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