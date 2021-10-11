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Gülnar'da 50 öğrenciye çanta hediye edildi

AA / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel
Gülnar'da 50 öğrenciye çanta hediye edildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Gülnar ilçesindeki 50 öğrenciye çanta dağıtıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Gülnar ilçesindeki 50 öğrenciye çanta dağıtıldı.

Kuskan İlköğretim Okulu'ndaki dağıtım töreninde, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine okul çantaları hediye edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, törendeki konuşmasında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen okul çantalarının dağıtımına başladıklarını belirterek, öğrencilerire katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Törene, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da katıldı.

AA / Yalçın Taşlıalan - Son Dakika Haberleri
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