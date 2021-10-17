Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu canlı izle! Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu canlı izle! FOX Ana Haber izleme linki!

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, canlı yayınlarıyla hafta sonu her gün saat 19.00'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu HD donmadan Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu canlı izleme ekranı! Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu canlı izle! Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu canlı izle! Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu canlı izleme linki!

HAFTA SONU HER GÜN EKRANDA

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, yeni bölümleriyle canlı olarak hafta sonu her gün saat 19.00'da FOK TV'de ekrana geliyor.

GÜLBİN TOSUN SUNUYOR

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu programı Gülbin Tosun'un sunumuyla ekrana geliyor.

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun 10 Kasım 1977, İstanbul doğumlu; Türk programcı, spiker ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yaptı. 2009'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaktadır. Ayrıca FOX Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.

Gülbin Tosun'un Çalıştığı Kanallar:

2009 yılından beri FOX'da "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu" Bültenini sunuyor. Yazın ise FOX Ana Haber 'i sunmaya devam ediyor.

Hafta Sonu" Bültenini sunuyor. Yazın ise FOX Ana 'i sunmaya devam ediyor. 2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberler i" programını sundu.

i" programını sundu. 2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.

bültenleri hazırlayıp sundu. 2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.

1999 yılında Show TV'de "Gece Haberler i" programını hazırlayıp sundu.

i" programını hazırlayıp sundu. 1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI YAYIN İZLE!

Haberler.com - Gündem