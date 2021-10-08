Gülben Ergen hayranlarıyla yarın TRT Müzik'te buluşacak - Haberler
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Gülben Ergen hayranlarıyla yarın TRT Müzik'te buluşacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Gülben Ergen hayranlarıyla yarın TRT Müzik'te buluşacak

Mazhar Alanson'un sunduğu "Mazhar Alanson ile" programına yarın akşam Gülben Ergen konuk olacak.

Mazhar Alanson'un sunduğu "Mazhar Alanson ile" programına yarın akşam Gülben Ergen konuk olacak.

Türkiye'nin sevilen isimlerini ağırladığı ve "söylenti" olarak tanımladığı programında Alanson, şarkılarını seslendirirken, kendine has üslubu ile hatıralarını da ekranlara taşıyor.

Programda Gülben Ergen de Alanson ile sohbet ederek düet yapacak.

"Mazhar Alanson ile" programı yarın akşam saat 22.15'te TRT Müzik'te yayınlanacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gülben Ergen hayranlarıyla yarın TRT Müzik'te buluşacak - Haberler
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