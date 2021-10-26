GTÜ Öğrencisi yazmayı öğreten defter icat etti

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Girişimcilik Yüksek Lisans Programı Öğrencisi Halil Dalgıç; üç yıllık ARGE ile geliştirdiği Çukur izli şablon defterin patentini aldı.

"Çukur İzli Defter" aynı derinlikte çukur izlerde; el, göz ve beyin koordinasyonu sağlarken, kişinin psikomotor-kas gelişimini destekliyor. Adım adım derinliği azalan çukur izlerde, yeni yürümeye başlayan çocuğun elinin yavaş yavaş bırakıldığı gibi pratik yaptırıp yazıyı öğretiyor. Çukur izlerin kademeli azalması: Öğrenciye psikolojik ve fizyolojik olarak çukur izlerin biteceğinin, bu davranışı izsiz yapmayı öğrenmesi gerektiği mesajını bilinçaltına veriyor. Şablon defterde sayfalar kartondan ve harfler-rakamlar azalan derinlikte çukur izli işli olarak yer alıyor.

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