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GTA Trilogy Definitive Edition'ın başarımları sızdırılmış olabilir

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
GTA Trilogy Definitive Edition'ın başarımları sızdırılmış olabilir

Grand Theft Auto The Trilogy The definitive Edition'ın çıkış tarihi ve çıkış fiyatının sızdırılmasından sonra şimdi de oyunlara ait başarımlar sızdırılmış olabilir.

Bu kez veri sahipleri PC'deki Rockstar Games Launcher'da bulunan dosyaları araştırdılar ve oyuncuların bu yılın sonlarında piyasaya sürüldüklerinde yeniden yapımlarda elde edebilecekleri başarımların tam bir listesini aldılar.

Gtaforums'da paylaşılan Gta Trilogy: The Definitive Edition'ının duyurulduğu başlığın altında GTA III, GTA San Andreas ve GTA Vice City'ye ait başarımların tam listesi paylaşıldı.

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Başarımların arasında GTA San Andreas'ın efsanelerinden biri haline gelmiş Big Foot başarımı da yer alıyor. "81 Years Too Late — Kırsal alanda yürüyerek 24 saat geçirin (Big Foot'u ararken)."

Forumda insanlar bu başarımın Red Dead Redempiton'un ünlü Undead Nightmare DLC genişlemesine doğrudan bir gönderme yaptığını düşünüyor. Bu oyunda, oyuncular son Koca Ayak'ı bulup öldürebilirler. Bunu yapmak size "Yapımda Altı Yıl" başarısı ile ödüllendiriyordu. GTA San Andreas'de de oyuncular Koca Ayak'ı arayıp duruyorlardı. Bu yüzden bunun bir Red Dead Redemption göndermesi olduğu düşünülüyor.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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