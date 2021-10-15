GTA Trilogy Definitive Edition'ın başarımları sızdırılmış olabilir

Bu kez veri sahipleri PC'deki Rockstar Games Launcher'da bulunan dosyaları araştırdılar ve oyuncuların bu yılın sonlarında piyasaya sürüldüklerinde yeniden yapımlarda elde edebilecekleri başarımların tam bir listesini aldılar.

Gtaforums'da paylaşılan Gta Trilogy: The Definitive Edition'ının duyurulduğu başlığın altında GTA III, GTA San Andreas ve GTA Vice City'ye ait başarımların tam listesi paylaşıldı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Başarımların arasında GTA San Andreas'ın efsanelerinden biri haline gelmiş Big Foot başarımı da yer alıyor. "81 Years Too Late — Kırsal alanda yürüyerek 24 saat geçirin (Big Foot'u ararken)."

Forumda insanlar bu başarımın Red Dead Redempiton'un ünlü Undead Nightmare DLC genişlemesine doğrudan bir gönderme yaptığını düşünüyor. Bu oyunda, oyuncular son Koca Ayak'ı bulup öldürebilirler. Bunu yapmak size "Yapımda Altı Yıl" başarısı ile ödüllendiriyordu. GTA San Andreas'de de oyuncular Koca Ayak'ı arayıp duruyorlardı. Bu yüzden bunun bir Red Dead Redemption göndermesi olduğu düşünülüyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri