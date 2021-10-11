GTA 5 topluluk sunucuları Squid Game ile dolup taşıyor

Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den esinlenen oyuncu yapımı haritalardan oluşan birçok harita paylaşıldı. Dizide yer alan kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu geliştirilip Gta Online topluluk sunucularında da yer aldı. Dizideki gibi yeşil ışıkta hareket ediyor ve kırmızı ışıkta duruyorsunuz. Oyun içi ses komutu ile yönlendirilen oyunlarda hedefe ilk varan kazanıyor.

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Netflix'in orijinal Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, kısa sürede platform üzerindeki popüler yapımlardan biri oldu. Squid Game, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesini konu alıyor.

Rockstar Games'in 2013 çıkışlı oyunu Grand Theft Auto 5, online sunucusu ve topluluk sunucuları sayesinde ayakta kalmayı başarıyor. Topluluk sunucularında role playing sunucular hakim olsa da Netflix'in yeni dizisiyle beraber Squid Game'in sunucuları da yavaş yavaş yerini almaya başlayacak.

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