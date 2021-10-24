Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler

İSTANBUL (DHA) - GRİP vakalarının artmasıyla bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen turşuya talep arttı. Kemerburgaz'daki Turşucu Köyü'nde de turşu satışları artış yaşandı. Turşucu Köyü'nde bulunan turşucu esnafı ise İstanbul farklı noktalarından turşu almaya gelenlerin en çok lahana, salatalık ve biber tercih ettiğini söyledi.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen turşuya talep arttı. Kemerburgaz'daki 'Turşucu Köyü'nde de turşu satışları artış yaşandı. Turşucu Köyü'nde bulunan turşucu esnafı ise İstanbul farklı noktalarından turşu almaya gelen vatandaşların en çok lahana, salatalık ve biber tercih ettiğini söyledi.

"TURŞU SATIŞLARIMIZ YÜKSELDİ"

Kemerburgaz'da turşuculuk yapan Egemen Demir, "Türk geleneği olarak kış aylarının gelmesiyle turşuya talep arttı. Yine kış ile sofralarımıza yağ oranı yüksek yemekler gelmeye başladı. Bu yemekler de turşusuz olmaz. Bu nedenle bizim turşu satışlarımız şu an yükseldi. Zaten turşuculukta yazın kurum zamanıdır, kışın satış. Turşuların tüm çeşitlerinin kilosu 22 liradır. Turşu probiyotik bir ürün olduğu için doğal antibiyotik etkisi var. Özellikle de turşu suyu. İyi bir turşu öncelikle görselinden anlaşılır. Parlak olması gerekir. Aynı zamanda turşuyu tattığınız zaman tuz oranı yerinde olmalı. En iyi turşu da bu şekilde anlaşılır. Vatandaşların en çok tercihi ise salatalık, lahana ve biber oluyor." dedi.

"HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASIYLA YOĞUNLUKTA ARTMIŞ DURUMDA"

"5 KİLO TURŞUYA 66 LİRA VERDİM"

Turşuyu antibiyotik olarak kullandığını belirten Nimet Gündoğdu, "Zencefil turşusunun çok güzel olduğunu söylediler almaya geldik. Şu an havalar soğumaya başladı. Hastalıklar için antibiyotik gibi kullanıyoruz. O yüzden turşu suyu da alacağım" dedi.