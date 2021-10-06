Gözde Seda Altuner hamile mi? Sadakatsiz Gönül hamile mi? sorularına dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteri hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

SADAKATSİZ GÖNÜL KİM?

Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran isim Gözde Seda Altuner'dir. Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteri yeni sezona damga vurdu. Bahar ve Melih'in düğününde Gönül karakteri düğünü karıştırdı.

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Kanal D ekranlarını kasıp kavuran Sadakatsiz dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaparken Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner'in aldığı kiloların ardından hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Altuner, cephesinden açıklama gelmedi.

GÖZDE SEDA ALTUNER HAMİLE Mİ?

Kanal D ekranlarını kasıp kavuran Sadakatsiz dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaparken Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner'in aldığı kiloların ardından hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Altuner, cephesinden açıklama gelmedi.

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Boyu: 1.68 m.

Kilosu: 60 kilo

Burcu: İkizler

Göz Rengi: Kahverengi

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI SİNEMA VE DİZİLER;

2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)

2018 – Söz Vermiştin (Bilge)

2018 – Avlu

2018 – Street/ Cadde (Kısa Film)

2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2013 – Celal ile Ceren

2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki

2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)

2009 – Melekler ve Kumarbazlar

2008 – İş Arıyoruz (Pelin)

2007 – Hayat Kavgam Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2007 – Eşref Saati (Lütfiye)

2005 – Ev Hapsi

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