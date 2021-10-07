Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan - Haberler | Genel

Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu Ekim ayında deniz ve güneş keyfi Aydın'ın Didim ilçesinde Ekim ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, dünyaca ünlü Altınkum Plajı da güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenler ile dolup taştı.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu

Ekim ayında deniz ve güneş keyfi

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde Ekim ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, dünyaca ünlü Altınkum Plajı da güneşin ve denizin tadını çıkarmak isteyenler ile dolup taştı.

Aydın' ın turistik ilçesi Didim'de Ekim ayında güneş ve deniz keyfi halen devam ediyor. İlçede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken 30 dereceyi bulan sıcak havayı fırsat bilenler soluğu Altınkum plajında aldı. Güzel hava dolayısıyla birçok vatandaş ve ilçeye tatile gelen yabancı uyruklu vatandaşlar sahilde güneşlenerek, denizin keyfini çıkardı.

Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu

Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu

Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu

Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Seren Serengil Necmettin Erbakan
Spor Rüya Tabirleri Emre Belözoğlu Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Fatih Rüya Tabirleri Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:10:40. #1.13#