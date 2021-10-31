Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

TRABZON'un Şalpazarı ilçesi Üzümözü Mahallesi'nde şehit jandarma er Necaettin Güner'in 57 yıl önce yaptırılan mezarı, görünmeyince çocukları ilginç bir çözüm buldu. Mezara 100 metre mesafede ve yol kenarına yaptırılan anıt, törenle açıldı. Şehidin oğlu Necati Selvitop Güner "Mezar görünmeyince anıtı, görünen yere yaptık. Şimdi herkes mezarı görüp, Dua ediyor" dedi.

Ankara'daki vatani görevi sırasında yol kontrolünde 'dur' ihtarına uymayan kaçakçıların otomobilinin çarpması sonucu 5 Eylül 1964 yılında şehit olan jandarma er Necaettin Güner (21) için oğulları Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner ile Başkan Yardımcısı Necati Selvitop Güner, Şalpazarı ilçesi Üzümözü Mahallesi'nde anıt ve hayır çeşmesi yaptırmaya karar verdi. Şehit askerin patika yoldan ulaşılan ve üst kısımda kalan mezarı, görünmeyince aile anıt için farklı bir çözüm buldu.

Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı, şehidin oğlu Mehmet Güner, şehit yakınları için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Babaları için de anıt ve hayır çeşmesi yaptırdıklarını ifade eden Güner, amaçlarının şehitlerin hatırlanarak yad edilmesi olduğunu söyledi.