Görme engelli Rümeysa harçlığını su kuyusu için bağışladı - Haberler
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Görme engelli Rümeysa harçlığını su kuyusu için bağışladı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Görme engelli Rümeysa harçlığını su kuyusu için bağışladı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde görme engelli Rümeysa Akkuş, biriktirdiği harçlığını Gine'de su kuyusu açılması için bağışladı.

AKKUŞ, ORDU (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde görme engelli Rümeysa Akkuş, biriktirdiği harçlığını Gine'de su kuyusu açılması için bağışladı.

Dünya'nın kurak bölgelerinde yaşayan insanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ( İhh )'nın "Bir su kuyusu açtır, susuzluğa çare ol" sloganıyla başlattığı su kuyusu kampanyasına destek veren Rümeysa Akkuş, biriktirdiği harçlığı Gine'de su kuyusu açılması için bağışta bulundu.

Akkuş'un harçlığı ve İHH'nın katkılarıyla Gine'de su kuyusu açıldı.

Su kuyusuna 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'in adı verildi.

Sağlamış olduğu destekten dolayı teşekkür beratıyla ödüllendirilen Rümeysa Akkuş'a beratı İlçe Kaymakamı Kemal Şahin tarafından verildi.

Kaymakam Şahin, örnek davranışından dolayı Rümeysa'ya teşekkür ederek, "Kızımızın örnek davranışı beni çok mutlu etti kendisine sonsuz teşekkürlerimi iletiyor ve bu davranışının tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını diliyorum." dedi.

Gaziantep İHH Başkanı Tuncay Mengilli de Akkuş'a teşekkür ederek, İHH'nın her bölgede insani yardımlarını sürdüreceğini söyledi.

Görme engelli Rümeysa harçlığını su kuyusu için bağışladı

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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