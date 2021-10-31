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Görenleri şaşkına çevirdi... Taklacı teyze figürleriyle gençlere taş çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Görenleri şaşkına çevirdi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Görenleri şaşkına çevirdi... Taklacı teyze figürleriyle gençlere taş çıkarttı

Esenyurt'ta asker eğlencesinde dans edip takla atan teyze izleyenlere tebessüm ettirdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılarak dans edip takla atan teyze, izleyenleri tebessüm ettirdi. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken dans gösterisi ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Yenikent mahallesinde bir asker eğlencesine katılan teyze kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti. Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı. Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görenleri şaşkına çevirdi... Taklacı teyze figürleriyle gençlere taş çıkarttı

Görenleri şaşkına çevirdi... Taklacı teyze figürleriyle gençlere taş çıkarttı

Görenleri şaşkına çevirdi... Taklacı teyze figürleriyle gençlere taş çıkarttı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
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