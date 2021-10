Gördes'teki ayaklı su deposu hakkında açıklama

Açıklamada, habere konu olan ayaklı su deposunun yıkım işlemi için ihalenin yapılmış olduğu ve çevrede bulunan okullarda eğitim gören öğrencilerin can güvenliğini sağlamak ve eğitimlerine engel teşkil etmemek adına ilk ara tatilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, Gördes ilçesindeki yerel bir gazetede yayımlanan "CHP Eskiyen Su Depolarına Dikkat Çekti" başlıklı haberiçin kamuoyunu aydınlatan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu sağlama, atık suları arıtılmış bir şekilde doğaya deşarj etme gibi görevlerimizi icra ederken her zaman vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği konularına öncelik vermişizdir. Gördes ilçesinde bulunan atıl durumdaki ayaklı içme suyu deposunun yıkım işleminin ihalesi yapılmış olup, yıkımın güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli planlamalarımız yapılmış durumdadır. Yıkım işlemi, bölgede bulunan İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim gören kıymetli öğrencilerimizin can güvenliği ve yıkım işleminin ardından gerçekleştirilecek hafriyat toplama işlemleri sırasında eğitimlerine engel bir durum teşkil etmemek adına okulların tatile girdiği ara dönemde yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

