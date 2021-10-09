Göle'de yoğun sis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göle'de yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Haberler | Genel

Göle'de yoğun sis Ardahan'ın Göle ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Göle'de yoğun sis

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Göle ilçesinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olmasının ardından ilçe genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle trafik güçlükle sağlanıyor.

Göle'de yoğun sis

Göle'de yoğun sis

Göle'de yoğun sis

Göle'de yoğun sis
İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Üner Burak Sergen Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Marcao Ozan Tufan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göle'de yoğun sis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:32:31. #1.11#