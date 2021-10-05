Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol yapılıyor - Haberler
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Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol yapılıyor

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Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol yapılıyor

Yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurma çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak 680 metre uzunlukta yol için çalışmalara başlandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (Habermetre) - Yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurma çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak 680 metre uzunlukta yol için çalışmalara başlandı. Proje kapsamında İpekyolu Caddesi üzerinde yapılacak betonarme köprü için 28 adet fore kazık çakıldı.

YAĞMUR SUYU HATTI YAPILIYOR

Gölcük İpekyolu Caddesi üzerinde yapımına devam edilen betonarme köprünün başlık kirişi tamamlanması sonrası önümüzdeki günlerde köprü kiriş montajlarına başlanacak. Yağmursuyu hattı imalatlarının devam ettiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine ulaşımı sağlayacak yeni yolda, imalatların tamamlanması sonrası üstyapı çalışmalarına başlanacak.

DERE ÜZERİNE KÖPRÜ

Gölcük İpek Yolu Bulvarından 630 no'lu sokağa bağlantıdaki trafiği rahatlatmak için 632 no'lu sokak üzerinde bulanan Beyoğlu Kazıklı Deresine 18 metre uzunluğunda 12 metre genişlikte 1 adet betonarme köprü yapılıyor. 1. 170 ton asfalt serimi yapılacak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yolu ile vatandaşların hastaneye ulaşımları kolay, konforlu ve güvenli bir hale gelecek.

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Haber: Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak yeni yol yapılıyor - Haberler
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