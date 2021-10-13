Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı' ndan Federasyon Başkanımıza Ziyaret - Haberler
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Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı' ndan Federasyon Başkanımıza Ziyaret

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Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı' ndan Federasyon Başkanımıza Ziyaret

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı' ndan Federasyon Başkanımıza Ziyaret 13-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 14Ankara Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Musa ŞAHİN, Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı' ndan Federasyon Başkanımıza Ziyaret 13-10-2021 | Görüntülenme Sayısı: 14

Ankara Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Musa ŞAHİN, Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaret etti. Ziyarete kulüp antrenörü ve Milli Takım Antrenörümüz Mikail BÜLBÜL eşlik etti.

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Haber: Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanı' ndan Federasyon Başkanımıza Ziyaret - Haberler
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