Göksel 'gosaydam' Saydam, Lixa Esports'a içerik üreticisi olarak katıldı! - Haberler
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Göksel "gosaydam" Saydam, Lixa Esports'a içerik üreticisi olarak katıldı!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Göksel

Lixa Esports, Göksel "gosaydam" Saydam'ı yeni içerik üreticisi olarak bünyesine kattı.

Başarılı espor organizasyonlarından olan Lixa Esports, Göksel"gosaydam" Saydam'ı yeni içerik üreticisi olarak bünyesine kattı. Yeni içerik üreticisini resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:

Organizasyonun duyuru paylaşımının altına ise takımın takipçileri tarafından yoğun bir ilgi var. Göksel "gosaydam" Saydam Twitch platformunda yayıncılık yapıyor.

Göksel Saydam Twitch kanalında 19 bin takipçiye sahip. Genellikle VALORANT ve New World yayınlarına ağırlık veriyor. Yayıncının takip edebileceğiniz sosyal medya hesaplarına hemen aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Instagram

Twitter

Twitch

Playerbros ekibi olarak Göksel Saydam'a, Lixa Esports kariyerinde başarılar diliyoruz.

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