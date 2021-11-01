Göç telaşındaki kuşların istikameti İskandinavya

ANTALYA (Habermetre) - Kuşlar için önemli bir göç koridoru olan Antalya'daki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda çalışmalar sürüyor. Bazı kuşların, Norveç, İsveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerine kadar göçtüğü tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Serik Belediyesi işbirliği ile kurulan Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda çalışmalar sürüyor.

Önemli bir göç koridorunda yer alan istasyonda göçmen kuşların sağlığı, istikametleri gibi bilgiler toplanıyor.

Kuşları yakından takip ettiklerini belirten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hakan Karaardıç, kuşların pek çok noktada tespit edildiğini belirti. "Bizim halkaladığımız kuşlar 18 farklı ülkede yeniden yakalandı. Bunlar arasında Çekya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Polonya'nın yanı sıra Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç'te yer aldı. 16 farklı ülkede halkalanmış kuş türlerini de burada yakaladık. Akdeniz'den Türkiye'ye giriş yapan göçmen kuşların Kuzey Batı'ya yönelerek Orta ve Doğu Avrupa'ya hatta İskandinavya'ya kadar gittiğini net şekilde söyleyebiliriz. " dedi.

Doktor Karaardıç, gözlemledikleri bazı göçmen kuşların yılda 8 bin kilometre uçtuğunu ifade ederek "Türkiye'de oldukça ender görülen Ak Çaylak kuşunu da burada yakaladık. Bu kuşların yakalanması bölgenin önemini ve değerini gösteriyor. Sinekkapan kuşu türlerinden farklı örnekleri burada görebiliyoruz. Bu kuşlar 8 bin kilometrelik mesafe sonrası buraya geliyor. " diye konuştu.

Boğazkent'te yapılan çalışmalarda 240 farklı kuş türü tespit edildi. Ayrıca istasyonda 110 farklı kuş türünden 20 binin üzerinde kuş halkalandı. Antalya göçmen kuş iskandinavya

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