Gladyatör film oyuncuları kimler? Gladyatör konusu nedir? Gladyatör ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
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Gladyatör film oyuncuları kimler? Gladyatör konusu nedir? Gladyatör ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Gladyatör film oyuncuları kimler? Gladyatör konusu nedir? Gladyatör ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TV kanallarında zaman zaman diziler olmadığında film yayınlanıyor. Bugün ekrana gelecek filmlerden birisi de Gladyatör oldu. Gladyatör filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Gladyatör film oyuncuları kimler? Gladyatör filmi konusu nedir? Gladyatör ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte film hakkında bilgiler...

Gladyatör gelmiş geçmiş en efsane filmler arasında yerini alıyor. Müziğinden konusuna, oyuncularından senaryosuna kadar her şeyi çok üst düzeyde olan Gladyatör filmini sizler için inceledik. Gladyatör oyuncu kadrosuna haberimizden bakabilirsiniz. Gladyatör konusu nedir? Gladyatör ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Gladyatör filmi bugün 6 Ekim Çarşamba 2021 tarihinde akşam saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara gelecek.

General Maximus'un imparatorluk içerisinde yükselmesi karşısında kıskançlığa kapılan tahtın varisi Commodus, general ile ailesinin derhâl öldürülmesi emrini çıkarır. Ölümden zor kurtulan Maximus'u artık kölelik yaşamı beklemektedir. Arenaya gönderilerek orada bir gladyatör olarak eğitilir. Yıllar sonra Roma'ya geri döndüğünde tek bir amacı vardır. Yeni İmparator Commodus'u öldürerek karısıyla oğlunun katledilmesinin intikamını almak... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Maximus arenalarda geçen yılları boyunca çok önemli bir gerçeği öğrenmiştir. İmparatorun gücü ne kadar fazla olursa olsun halkın iradesi ondan çok daha güçlüdür ve intikamını alabilmenin tek yolu imparatorluğunun en büyük kahramanı olabilmekten geçmektedir.

Roma'daki büyük Colloseum Arenası'nın tam ortasında durmakta olan Romalı gladyatör, bakışları imparatorun locasına dikilmiş hâlde kararı beklemektedir. Yaşamın ve ölümün gücünü elinde bulunduran imparatorun baş parmağı havaya kalkmış durumdadır. Ucunun aşağıya dönmesiyle birlikte imparatorluğun acımasız yasaları işleyecek ve yendiği rakibini öldürmesi için gladyatöre gerekli sinyali vermiş olacaktır.

- Russell Crowe: Maximus Decimus Meridius

- Joaquin Phoenix: Commodus

- Connie Nielsen: Lucilla

- Richard Harris: Marcus Aurelius

- David Hemmings: Cassius

- Derek Jacobi: Gracchus Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Djimon Hounsou: Juba

- David Schofield: Falco

- John Shrapnel: Gaius

- Tomas Arana: Quintus

- Ralf Moeller: Hagen

- Oliver Reed: Proximo

- Tommy Flanaga: Cicero

- Sven-Ole Thorsen: Tigris

- Spencer Treat Clark: Lucius

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Haber: Gladyatör film oyuncuları kimler? Gladyatör konusu nedir? Gladyatör ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
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