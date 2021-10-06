Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu - Haberler
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu

AA / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bir ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılırken, mahalle ve köy yollarında hasarlar oluştu.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bir ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılırken, mahalle ve köy yollarında hasarlar oluştu.

Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde yağışın etkili olduğunu söyledi.

Günece, Kızılelma, Tepeköy ve Akdarı mahallelerinde heyelanların meydana geldiğini aktaran Kır, "Kızılelma mahallemizdeki bir ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Yine bir evde de su baskını meydana geldi. Mahalle yollarımızda heyelanlar söz konusu." dedi.

Kır, belediye ekiplerinin oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Yağış nedeniyle köy yollarında da heyelanlar meydana gelirken, kaymakamlık ve il özel idaresi ekiplerince hasarların giderilmesi için çalışma yürüttüğü bildirildi.

AA / Aytekin Özdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu - Haberler
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