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Giresun'da yaşlı kişi evinde ölü bulundu

AA / Sinan Yıldız - Haberler | Güncel
Giresun'da yaşlı kişi evinde ölü bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşlı kişi evinde ölü bulundu.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşlı kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesinde ikamet eden 83 yaşındaki Hüsamettin Gültekin'den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yerde hareketsiz şekilde bulunan Gültekin'in ölü olduğu tespit edildi.

Hüsamettin Gültekin'in naaşı Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Sinan Yıldız - Son Dakika Haberleri
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