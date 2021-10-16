Gercüş'te zincirleme kaza: 6 yaralı

BATMAN (DHA) - BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

? Kaza, dün gece saatlerinde Gercüş ilçesi Çevreyolu kavşağında meydana geldi. Batman istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 BDZ 729 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle kavşakta 34 Pr 8309 otomobile, ardından da lastikçide bekleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki aynı aileden Fatma (70), Fikri (52), Netice (22), Mustafa (14), Zümrete (12) ve Ahmet Adıgüzel (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.