Genel Müdürümüz Halil İbrahim TOPÇU Diyarbakır'da İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve Okul Müdürleri ile Toplantı Gerçekleştirdi

DİYARBAKIR (Habermetre) - Diyarbakır ilindeki eğitim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak ve gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili eylem planlarını uygulamaya koymak amacıyla Genel Müdürümüz Halil İbrahim TOPÇU ve İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Hacı Ali OKUR 25 Ekim 2021 tarihinde Diyarbakır iline bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN'ın da katıldığı toplantılarda ildeki öğrencilerin akademik başarısı, deneme sınavları, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler, zümre toplantıları, hizmet içi eğitimler, materyal hazırlama ve kullanımı, kulüp faaliyetleri, proje okulları, destekleme ve yetiştirme kursları gibi birçok başlıkta yapılacak olan çalışmalar görüşülmüştür.

Gün boyu süren toplantıların ardından Genel Müdürümüz Halil İbrahim TOPÇU katılımcılara teşekkür ederek Diyarbakır ilindeki eğitim öğretim faaliyetlerinin daha iyi hale getirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılacak çalışmaların devam edeceğini ve öğrenciler için her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

Çalışmalar kapsamında Diyarbakır Valisi Münir KARALOĞLU ziyaret edilerek atılacak adımlar hakkında bilgi verildi. Kayapınar Kaymakamı Ünal KOÇ ile de ilçedeki eğitim durumları görüşüldü.

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