Geleceğe Dönüş'ün aracı DeLorean, Forza Horizon 5 araç listesine eklendi - Haberler
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Geleceğe Dönüş'ün aracı DeLorean, Forza Horizon 5 araç listesine eklendi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Geleceğe Dönüş'ün aracı DeLorean, Forza Horizon 5 araç listesine eklendi

Geleceğe Dönüş filminin ikonik aracı DeLorean DMC-12 Forza Horizon'ın 5 Kasım'da çıkacak yeni oyununa eklendiği açıklandı.

Delorean DMC-12, festival çalma listesinin ilk haftasında Forza Horizon 5'e geliyor. Geliştiriciler ayrıca DeLorean'ın bir oynanış klibini de yayınladılar. Eşsiz martı kanatlı kapılarıyla bilinen DeLorean DMC-12, 80'lerde çok sınırlı bir şekilde üretildi ve Geleceğe Dönüş sayesinde popülerliğini koruyor.

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Halo's Warthog da oyunda olduğu için Forza Horizon 5'in araba listesinde yer alan tek sıra dışı araba DeLorean değil. Forza Horizon 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için 5 Kasım'da çıkış yapacak. Xbox Game Pass'e dahil edilen Forza Horizon 5'i ilk günden Game Pass ile oynayabilirsiniz.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Geleceğe Dönüş'ün aracı DeLorean, Forza Horizon 5 araç listesine eklendi - Haberler
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