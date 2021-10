Geleceğe Dönüş'ün aracı DeLorean, Forza Horizon 5 araç listesine eklendi

Delorean DMC-12, festival çalma listesinin ilk haftasında Forza Horizon 5'e geliyor. Geliştiriciler ayrıca DeLorean'ın bir oynanış klibini de yayınladılar. Eşsiz martı kanatlı kapılarıyla bilinen DeLorean DMC-12, 80'lerde çok sınırlı bir şekilde üretildi ve Geleceğe Dönüş sayesinde popülerliğini koruyor.

Halo's Warthog da oyunda olduğu için Forza Horizon 5'in araba listesinde yer alan tek sıra dışı araba DeLorean değil. Forza Horizon 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için 5 Kasım'da çıkış yapacak. Xbox Game Pass'e dahil edilen Forza Horizon 5'i ilk günden Game Pass ile oynayabilirsiniz.

Extremely excited to share that the dream of the '80s, the Delorean DMC-12, will be available in the first week of the Festival Playlist in #ForzaHorizon5 pic.twitter.com/txkonJDsD6