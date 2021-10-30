GAZİOSMANPAŞA'DA KOLONYA İMALATHANESİ ALEV ALEV YANDI

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da bulunan kolonya imalathanesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin saatler süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, zaman zaman patlamalar yaşandı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi'ndeki iki katlı kolonya imalathanesinde saat 10.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum katında, kolonya üretiminde kullanılan alkol, aseton ve diğer ham maddelerin olduğu kısımda çıkan yangında dumanları görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe neden olan yangın kısa sürede tüm işyerini etkisi altına aldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında kolonya üretiminde kullanılan yanıcı maddelerin oluşturduğu ufak çaplı patlamalar oldu. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri binanın çevresini güvenlik şeritleri ile kapattı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

"PATLAMA OLUR DİYE ARAÇLARI ÇEKTİK"

Yangının başladığı anlarda yan tarafta bulunan işyerinde çalışan esnaf Emrah Genç, "Yangın ilk ön taraftan belli olmuş. Oradan söndürmeye başlamışlar. Biz de sonra garajdan arabalarımızı çektik. Kolonya fabrikasıymış bir türlü söndüremediler. İtfaiye geldi. Bir kere patladı bir ses duyuldu, az önce üst kattan bir ses daha duyuldu. Patlama olur diye araçları çektik. Sokağı komple boşalttık. İtfaiye ekipleri rahat girsin çıksın diye." dedi.