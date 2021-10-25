Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonda 24 tutuklama - Haberler
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Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonda 24 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel
Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonda 24 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 146 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 146 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada, silah kaçakçılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen adreslere yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonlarda; 32 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 252 fişek ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 146 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 122 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonda 24 tutuklama

Gaziantep'te silah kaçakçılarına operasyonda 24 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Son Dakika Haberleri
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