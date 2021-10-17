Gaziantep'te otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Gaziantep'te otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
Gaziantep'te otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Ekinci (52) öldü, 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Ekinci (52) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Bahçe karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden İsmail Ekinci yönetimindeki 27 L 4417 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Beşir Uysal (27) yönetimindeki 63 LZ 118 plakalı tanker ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan Şaziye Özmen (62) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralılar otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmail Ekinci, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Gaziantep'te otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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