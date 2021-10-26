GAZİANTEP - Gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde servis şoförünün düğün töreninde, çifte takı yerine minibüs lastiği hediye edildi.

Haberi Kaydet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde servis şoförünün düğün töreninde, çifte takı yerine minibüs lastiği hediye edildi.

Seher ve Nihat Alyukarı çifti, İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi.

Düğüne katılan davetlilerden Yasin ve İbrahim Göğebakan, servis şoförü Nihat Alyukarı'ya hediye olarak süsledikleri minibüs lastiğini hediye etti.

Arkadaşlarının hediyesi karşısında şaşıran damat Alyukarı, "Bizim için sürpriz oldu. Şok oldum, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Çifte araç lastiği hediye eden lastik dükkanı sahibi İbrahim Göğebakan da "Arkadaşımıza düğün hediyesi olarak çeyrek altından daha pahalı olan kendi aracının lastiğini hediye etmeyi düşündük. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah." diye konuştu.

Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.

GAZİANTEP - Gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

GAZİANTEP - Gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

GAZİANTEP - Gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

GAZİANTEP - Gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

GAZİANTEP - Gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

GAZİANTEP - Gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

GAZİANTEP - Gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Gelin ve damadın giydiği kıyafet davetlileri şaşırttı: Yangın söndürme tatbikatı gibi düğün

Son dakika... Gelin ve damadın giydiği kıyafet davetlileri şaşırttı: Yangın söndürme tatbikatı gibi düğün
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title